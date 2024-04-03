На Тернопільщині сильний вітер повалив дерева на автошляхи Тернопільщини

Сонячно але вітряно на Тернопільщині. За останню добу пориви вітру призвели до неодноразового падіння дерев та гілля на проїжджу частину автошляхів державного значення Тернопільської області.

Служба відновлення у співпраці з поліцією та громадянами оперативно організувала прибирання перешкод з доріг та відновила повноцінний рух транспорту.