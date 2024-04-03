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На Тернопільщині сильний вітер повалив дерева на автошляхи Тернопільщини

03.04.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Теми, Події, Тернопільщина

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Сонячно але вітряно на Тернопільщині. За останню добу пориви вітру призвели до неодноразового падіння дерев та гілля на проїжджу частину автошляхів державного значення Тернопільської області.

Служба відновлення у співпраці з поліцією та громадянами оперативно організувала прибирання перешкод з доріг та відновила повноцінний рух транспорту.

 За прогнозом синоптиків, 3 квітня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях спостерігатимуться пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат – 25 м/с (І рiвень небезпечності, жовтий).

У Тернополі заборонили омолоджувальну обрізку дерев

 

Теги: пориви вітру, падіння дерев

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