На Тернопільщині судитимуть лікарів, через яких 18 людей втратили зір

Через неналежне виконання професійних обов’язків лікарями-офтальмологами однієї з лікарень Тернопільщини, 18 пацієнтів повністю або частково втратили зір. Усім потерпілим вводили підроблений препарат.
Крім цього, за «ефективне лікування” та самі ліки медики вимагали з потерпілих по 2 000 гривень. За скоєне їм загрожує до восьми років в’язниці, повідомляють у поліції.
Ще у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 18 людей після проведених медичних процедур втратили зір. За цим фактом слідчі під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження.
У ході слідства працівники поліції встановили, що троє медиків, виконуючи розпорядження завідувача відділення, рекомендували своїм пацієнтам новий препарат. Людей запевнили, що ліки оригінальні, безпечні та дієві. Проте після ін’єкцій у всіх різко погіршилося самопочуття. Троє з них втратили зір повністю, а 15 осіб осліпли на одне око.
Медичний препарат поліцейські вилучили та направили на експертизу. Як з’ясувалося – ліки були підроблені, а хімічний склад не відповідав оригіналу.
Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували чотири провадження до суду.
Троє лікарів-офтальмологів відповідатимуть за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) та ч. 4 ст. 368-4 (одержання неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням, особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.
Завідувачу відділення інкримінують ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.