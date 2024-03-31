На Тернопільщині судитимуть колаборантку, яка працювала на окупантів

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури мешканці Запорізької області повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111–1 КК України), жінка працювала у так званому центрі зайнятості.

Про це повідомляють у Тернопільській обласній прокуратурі.

Підозрювана, підтримуючи воєнну агресію рф, утверджуючи окупаційний режим, з період з серпня по листопад 2022 року добровільно займала посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області.

– Громадянка України, маючи досвід роботи в державних органах та сфері зайнятості, прийняла пропозицію представників окупаційної адміністрації та добровільно зайняла посаду «начальника отдела по активной поддержке безработых» так званого «Центра занятости населения министерства труда и социальной политики военно-гражданской администрации Запорожской области», – інформують у пресслужбі. – Колаборантка здійснювала керівництво відділом, реалізовувала єдину державну політику рф у сфері зайнятості населення, встановлюючи для цього постійні ділові контакти з окупаційними органами влади, роботодавцями та громадянами на тимчасово окупованій території, забезпечувала виконання інших обов’язків та незаконних вказівок окупаційної адміністрації.

Здійснюючи особистий прийом громадян, підозрювана надавала їм консультації щодо працевлаштування на тимчасово окупованій території Запорізької області, схиляла осіб до підтримання окупаційної влади та сприяння у встановленні нового правового порядку, відповідно до законів держави-агресора, переконувала у необхідності здачі українських документів та отримання паспортів громадян рф.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в області.