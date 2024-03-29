Перевозив ухилянтів у багажнику: на Тернопільщині судитимуть горе-бізнесмена

Перетин кордону у багажному відділенні позашляховиків – таку послугу за сім тисяч євро надавав житель Тернопільщини разом зі своєю помічницею. Клієнтами дуету були чоловіки призовного віку, які намагалися залишити країну під час воєнного стану.

Досудове розслідування тривало кілька місяців. Слідчі встановили, що підозрюваний шукав клієнтів та допомагав їм доїжджати до місця призначення, а вже там його помічниця разом із замовником послуг в багажнику, перетинала кордон.

“Бізнес” на ухилянтах житель Чортківського району започаткував ще у 2023 році.

Спілкуючись зі знайомим він дізнався, що той планує виїхати в іншу державу на заробітки й запропонував свою допомогу. Після отримання грошей спільниця вивезла замовника у багажному відділенні авто марки “Audi Q7” через міжнародний пункт пропуску «Порубне – Сіре».

Уже в серпні з’явився новий “клієнт”. Проте вивезти його не вдалося, оскільки слідчі Тернопільщини під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону спільно з оперативниками Тернопільського управління ДВБ та Департаменту контррозвідки Служби безпеки України викрили порушників під час перетину кордону.

Організатору оголосили підозру відповідно до ч. 1 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена групою осіб з корисливих мотивів), ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 (незакінчений замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинений повторно з корисливих мотивів.) Кримінального кодексу України.

Справу “бізнесмена” слідчі уже скерували до суду. Встановлюють працівники поліції місцеперебування його спільниці.