На Тернопільщині судитимуть двох чоловіків, які незаконно видобували пісок

Двох жителів Тернопільщини підозрюють у незаконному видобуванні піску на понад 40 мільйонів гривень.

“58-річний чоловік оформив себе як фізичну особу-підприємця, отримав дозвіл на видобування корисних копалин і орендував ділянку для ведення бізнесу, проте сам видобуток вів без дозвільних документів на суміжних земельних площах, які перебувають у комунальній власності. Також залучив свого сина та двох водіїв спецтехніки”, — йдеться у повідомленні поліції.

На території Чортківського району, де учасники групи здійснювали видобуток піску, було призначено й проведено інженерно-екологічну експертизу. За її результатами, чоловіки видобули 35,5 тисяч метрів кубічних корисних копалин, чим завдали державі збитків на понад 40 мільйонів гривень.

Правоохоронці повідомили чотирьом чоловікам про підозру за частиною 2 та 3 статті 27, частиною 4 статті 240 ККУ — порушення правил використання надр і незаконне видобування корисних копалин організованою групою за попередньою змовою. Ця стаття передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.

Джерело: Управління Національної поліції в Тернопільській області.