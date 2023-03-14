На Тернопільщині судили зрадника з Почаєва: злочинець вимагав замінити ув’язнення на домашній арешт

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу підозрюваного Владислава К. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28 січня 2023 року, якою Владиславу К. обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 24 березня 2023 року, без визначення розміру застави.
Досудовим розслідуванням Владиславу К. пред’явлено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Він пересилав зі свого смартфону через месенджер «Telegram» росіянину інформацію про місця розташування і характеристики електропідстанцій, розташованих на території Тернопільської та Хмельницької областей, з метою нанесення збройними силами росії ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, чим надав представнику іноземної організації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Не погодившись із обраним йому запобіжним заходом, Владислав К. подав апеляційну скаргу та просив ухвалу суду першої інстанції скасувати і винести нову, якою помістити його під домашній арешт або визначити розмір застави. Обґрунтовуючи свої вимоги, зазначив, що у скоєному щиро розкаявся та співпрацює зі слідством. Також просив врахувати, що опікується матір’ю, яка є інвалідом 2-ої групи і потребує його фізичної допомоги.
Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу підозрюваного Владислава К. залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28 січня 2023 року – без змін.
Як ми вже повідомляли раніше, колаборант був послушником Почаївської лаври. У храмі спершу відмовилися коментувати даний випадок, а потім – взагалі відреклися від свого підданого.