На Тернопільщині столітня хата перетворилася на витвір народного мистецтва

У селі Босири на Тернопільщині Людмила Гургач створила унікальний мистецький проєкт, перетворивши столітню сільську хату на живописний витвір народного мистецтва.

Ця ініціатива не лише прикрасила сільський пейзаж, але й стала способом збереження культурної спадщини та родинної історії, повідомляє Суспільне Тернопіль.

Від медицини до народного мистецтва: творчий шлях Людмили Гургач

Людмила Гургач, за освітою медикиня, почала розмальовувати столітню хату своєї родини у 2018 році. Проект став втіленням давньої мрії та способом творчого самовираження під час пандемії COVID-19. Особливістю розписів є використання традиційних українських мотивів, зокрема мальв, які символізують продовження роду. Майстриня відмічає складнощі роботи з вапном, яке швидко тьмяніє на сонці, що вимагає постійного оновлення малюнків.

Мурали та символи: візуальна історія родини

Окрім квіткових мотивів, на стінах хати з’явився тематичний мурал із стилізованою картою України та важливими для родини місцями. За проханням чоловіка, Людмила зобразила завод, де він працює кранівником. Інші символічні елементи включають калину та волошки, що відображають українську культурну ідентичність.

Збереження історії та традицій

Одна з кімнат хати перетворена на світлицю, де зберігаються важливі історичні документи, включаючи дозвіл на будівництво хати 1916 року. Людмила також зберігає старі фотографії та традиційні вироби з бісеру, демонструючи свою приналежність до лемківської культури. Окрім хати, майстриня розписала господарські приміщення, створивши цілісний художній ансамбль.