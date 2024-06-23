Тернопільський художник Рустам Давлетов перетворив під’їзд, де мешкає,  на справжнє диво

Сірі безликі стіни під’їздів, як відомо, ознака буденності міських багатоповерхівок. Художник Рустам Давлетов вирішив змінити цю реальність і створити неповторний витвір мистецтва у своєму під’їзді.

Основною ідеєю митця було створити імітацію гірського пейзажу, аби мешканці, підіймаючись сходами, відчували себе ніби у горах.

Також він цікаво оформив прибудинкову територію у грецькому стилі, посадив дерева та облаштував виноградник. Таким чином, прибудинкова територія і сходова частина підїзду перетворилися на яскраву локацію, що надихає сонячною Грецією.

Незвичний під’їзд та оздоблена територія у центрі Тернополя не залишилися непоміченими. Багато людей приходить сюди, аби зробити яскраві фото та надихнутися дивовижною атмосферою, яку митець подарував рідному місту.

Малює Рустам Давлетов з дитинства, але професійно зайнявся живописом у 2010 році. Він активний учасник культурного життя Тернополя. Його творчі роботи представлені в Тернопільському обласному художньому музеї, на інтернет-виставках та бл агодійних аукціонах.

Народився Рустам Давлетов і творить у Тернопол. Економіст, художник, громадсько-культурний діяч, меценат, співзасновник ГО «Арт-студія Д.Р». Він закінчив факультет економіки управління ЗУНУ. Працював держслужбовцем, 11 років — у банку. Організатор і меценат ряду мистецьких заходів дозвілля та активного відпочинку, благодійних акцій і заходів, зокрема, таких як художні вечори «Drink&Draw» та Арт-ігри «Чарівні фарби». Провів «Мій спектр» – майстер-класи для дітей з особливими потребами та дітей з малозабезпечених сімей. У 2023 р. у співпраці з волонтеркою Оленою Хмельницькою організовує і щотижневі майстер-класи для наших захисників. У 2020 році Рустам Давлетов став координатором рекорду України «Найбільша кількість людей, які взяли участь у написанні картини акриловими фарбами за 3 години». Головні творчі віхи – 2014 р., персональна виставка «Віра в себе» у Тернопільському обласному художньому музеї; 2023 р., колективна виставка у цьому ж музеї «Невтомлені. Нескорені. Об’єднані».

Був період у його житті, коли зацікавився таким напрямком, як аерографія. Розписував телефони друзям і колегам, розмальовував ноутбуки, мотоцикли, автомобілі, офіси і квартири.

Також художник Рустам Давлетов відомий тим, що розфарбовує старі килими, щоб зібрати кошти для потреб українських військових.

Він використовує власну технологію, аби перетворити килим в арт-об’єкт.

Першим був старий бабусин килим, який міг би опинитися на смітнику. А на килимі, який художнику подарували, він, для прикладу, намалював Мавку. Найбільше уваги він приділив її очам. На обличчі дівчини художник намалював українських герб.

Але «Мавка» — це вже четверта робота Рустама Давлетова. Перед тим він намалював на килимі, скажімо, венеціанську маску.

На його переконання малювати може кожен, головне – запалити творчий «каганець»…