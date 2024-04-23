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На Тернопільщині спіймали ще одного браконєра з виловом та сітками

23.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Офіційно

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На Тернопільщині у браконьєра вилучили майже сотню рибин, 26-річний молодик сітками виловлював верховодку.

На березі річки Дністер, неподалік одного із сіл Золотопотіцької громади, дільничний офіцер поліції виявив місцевого жителя. Дізнавачі вилучили 83 рибини, повідомляють правоохоронці.

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Дану подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним, або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Поліцейські наголошують, що з 1 квітня на території Тернопільщини діє нерестова заборона на вилов риби. За недотримання вимог передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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Джерело: ГУНП у Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, Дністер, браконьєри, рибальські сітки, рибалка Тернопіль

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