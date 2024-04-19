На Тернопільщині спіймали на гарячому ще одного хабарника

Правоохоронці ідозрюють інспектора Тернопільської митниці у одержанні неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору відділу митного оформлення митного посту «Тернопіль» Тернопільської митниці в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

При розслідуванні кримінального провадження щодо 2 співробітників Тернопільської митниці, які незаконно застосували преференції (нульове розмитнення) при розмитненні оптичних приладів, встановлено, що митники діяли в інтересах одного з товариств, яке неодноразово ввозило товари подібного типу в Україні.

Під час слідства виявлено факт отримання одним із митників від цього товариства 98 000 грн неправомірної вигоди за застосування нульового розмитнення.

Нагадаємо, що внаслідок вищезгаданих незаконних дій працівників Тернопільської митниці, яким вже раніше повідомлено про підозри, державі заподіяно збитків на загальну суму майже 2 млн грн у вигляді ненадходження обов’язкових митних платежів.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі ТУ ДБР у місті Львові, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Тернопільській області.