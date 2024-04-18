На кордоні з Румунією прикордонники спіймали ухилянта з Тернопільщини

На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 26-річного жителя Тернопільщини на спробі виїхати за межі України за підробленими документами.

“Чоловік їхав рейсовим автобусом до Угорщини через пункт пропуску «Тиса». На контроль разом із паспортом він надав пакет документів, відповідно до яких виїжджав як волонтер за гуманітарною допомогою для потреб Збройних сил України. Проте під час перевірки документів прикордонники встановили, що вони підроблені. Викритий на обмані чоловік зізнався, що придбав увесь пакет через інтернет за 2000 євро, і спробував «залагодити» проблему хабарем. Він запропонував прикордонному нарядові грошову винагороду у розмірі 1600 євро. Інспектор від такої «угоди» категорично відмовився, на місце події викликали співробітників Нацполіції”, – повідомили прикордонники.

Тепер хабародавцеві доведеться відповідати за вчинення двох кримінальних правопорушень: за ст.369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» та за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

Після отримання рішення про відмови у пропуску, громадянин у супроводі слідчо-оперативної групи вибув до відділку поліції з метою надання пояснень.