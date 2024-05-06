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На Тернопільщині сьогодні зустрінуть полеглого захисника

06.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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У світлий Великодній день Тернопільщину сколихнула трагічна звістка. Боронячи Україну, загинув уродженець села Озеряни Олег Курись. Захиснику було 52 роки.

Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.

“Це непоправна втрата для родини, громади, армії та всієї України.
Висловлюємо глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям та побратимам воїна Олега”, – ідеться у повідомленні.

Тіло захисника зустрінуть на рідній землі у сьогодні, 6 травня.

У Борщівській міській територіальній громаді оголошено дводенну жалобу.

Вічна пам’ять Герою!

Загинув інструктор військової частини ЗСУ з міста Шумськ, знаний волонтер Едуард Хатмуллін


Теги: загиблі герої, війна з Росією, Борщівська громада, Тернопільщина

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