На Тернопільщині сьогодні зустрінуть полеглого захисника

У світлий Великодній день Тернопільщину сколихнула трагічна звістка. Боронячи Україну, загинув уродженець села Озеряни Олег Курись. Захиснику було 52 роки.

Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.

“Це непоправна втрата для родини, громади, армії та всієї України.

Висловлюємо глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям та побратимам воїна Олега”, – ідеться у повідомленні.

Тіло захисника зустрінуть на рідній землі у сьогодні, 6 травня.

У Борщівській міській територіальній громаді оголошено дводенну жалобу.

Вічна пам’ять Герою!





