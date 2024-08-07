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На Тернопільщині шукають свідків смертельної аварії

Смертельна аварія сталася біля Курятина Тернопільського району. Водій авто збив людину та залишив помирати посеред дороги.

07.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Над ранок 7 серпня  на автодорозі Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине в межах населеного пункту Куряни Нараївської громади Тернопільського району сталася смертельна ДТП.

Попередньо, водій невстановленого авто рухався в напрямку Тернополя та здійснив наїзд на 27-річного чоловіка.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи водія та з’ясування усіх обставин події.

“Правохоронці звертаються до всіх водіїв, які проїжджали в цей час даним відрізком дороги або мають відеореєстратори в автомобілях, повідомити інформацію, що може бути важливою для слідства. Будь-які дані можна надати за номером (098) 635-50-79 або на спецлінію “102″, – ідеться у повідомленні поліції.

Джерело: Національна поліція Тернопільської області

Теги: поліція, ДТП, розшук

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