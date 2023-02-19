На Тернопільщині шукають кваліфікованих робітників з інструментом: обіцяють платити до 50 тисяч гривень

Найбільше вільних робочих місць для швачок (16), слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (15), електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (10), слюсарів з механоскладальних робіт (8), пекарів (7).
Є потреба у слюсарях інших кваліфікацій, електрозварниках, взуттьовиках, кондитерах, монтажниках. Також пропонують роботу полірувальнику, комплектувальнику авіатехніки, Монтеру колії, бляхарю, акумуляторнику, маляру, кравцю, контролеру, робітнику з обслуговування й ремонту будинків.
Найвищу зарплату у розмірі 50 тисяч гривень роботодавці готові платити слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин; 16,3 тисячі – пропонують слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів; 12-12,5 тисячі – контролеру слюсарних робіт, слюсарям-електрикам та полірувальнику (механічне оброблення металів).
Якщо у Вас немає необхідної професії, за спрямуванням служби зайнятості можна здобути:
Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Можливе навчання дистанційно.
Шукаєте роботу? Заповніть анкету-резюме: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit
За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil)
Відділ організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.