На Тернопільщині шукають кваліфікованих робітників з інструментом: обіцяють платити до 50 тисяч гривень

Станом на 15 лютого у Тернопільській області налічувалось 104 вакансії для кваліфікованих робітників з інструментом.

Найбільше вільних робочих місць для швачок (16), слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів (15), електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування (10), слюсарів з механоскладальних робіт (8), пекарів (7).

Є потреба у слюсарях інших кваліфікацій, електрозварниках, взуттьовиках, кондитерах, монтажниках. Також пропонують роботу полірувальнику, комплектувальнику авіатехніки, Монтеру колії, бляхарю, акумуляторнику, маляру, кравцю, контролеру, робітнику з обслуговування й ремонту будинків.

Найвищу зарплату у розмірі 50 тисяч гривень роботодавці готові платити слюсарям-електрикам з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин; 16,3 тисячі – пропонують слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів; 12-12,5 тисячі – контролеру слюсарних робіт, слюсарям-електрикам та полірувальнику (механічне оброблення металів).

Якщо у Вас немає необхідної професії, за спрямуванням служби зайнятості можна здобути:

професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування (навчання 3,5-5,5 місяця) в Тернопільському центрі професійно-технічної освіти (ЦПТО), Полтавському ЦПТО ДСЗ;

професію пекаря (навчання 4 міс.) – в Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі;

професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів (термін навчання -5-7 місяців) – у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І.Пулюя; Львівському або Рівненському ЦПТО ДСЗ;

професію швачки (навчання 2-3 місяці) – у Кременецькому професійному ліцеї, Полтавському або Рівненському ЦПТО ДСЗ.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Можливе навчання дистанційно.

Шукаєте роботу? Заповніть анкету-резюме: https://docs.google.com/forms/d/12c4BSF0DPhGMTLFdRN_-yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості або в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil)

Відділ організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.