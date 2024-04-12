На Тернопільщині шахраї, які виманили у людей понад мільйон гривень, постали перед судом

Щоправда, не усі. Один у розшуку, другий у ЗСУ і лише третій – на лаві підсудних.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги обвинуваченого Тараса М. та його захисника на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 30 грудня 2022 року. Як встановлено судом першої інстанції, у травня 2019 року в особи Н. (матеріали відносно неї виділені в окреме провадження) виник злочинний умисел власного збагачення шляхом обману (шахрайства) громадян за так званою схемою «Вам родич скоїв ДТП». З цією метою він розробив злочинний план та сформував стійку організованому групу, до якої залучив двох своїх знайомих, серед яких і обвинуваченого Тараса М. Відповідно до розподілених ролей, пізно ввечері або вночі Н. телефонував потерпілим і, назвавшись працівником поліції, повідомляв: «Ваш син (зять, онук) скоїв дорожню аварію, у результаті якої потерпілий потрапив до лікарні. Я – працівник поліції і якщо ви хочете, щоб ваш родич уникнув покарання, потрібно передати кошти». Й вказував суму. Після цього уточнював адресу і вимагав перебувати з ним на зв’язку, поки його спільник, обвинувачений Тарас М., їхав за вказаною адресою.

Усі учасники групи дотримувались конспірації – постійно міняли номери мобільних телефонів, місця проживання, використовували вигадані посади працівників правоохоронних органів та свої анкетні дані. Таким чином, стійке злочинне об’єднання у період із 8 травня по 14 грудня 2019 року у Тернополі та Чорткові скоїло 9 епізодів та шахрайським шляхом отримало від потерпілих понад 1 млн 75 тис. грн. Причому лише одній із них повернули частину коштів.

Слід зазначити, що матеріали стосовно Н. й другої особи N виокремлені у різні провадження, оскільки організатор групи перебував у розшуку, а інший учасник – N уже в ході розгляду матеріалів провадження у суді апеляційної інстанції пішов у Збройні сили України.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду раніше неодноразово судимого жителя Львівської області 33-річного Тараса М. визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 353 КК України. За сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим йому призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До цього вироку частково приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком. Відтак остаточно Тарасові М. визначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Обвинуваченого N визнано винним за ч. 4 ст. 190 КК України та засуджено до 7 років позбавлення волі. Зважаючи, що він служить у ЗСУ, матеріали за апеляційною скаргою його захисника виділено в окреме провадження та зупинено до його звільнення з військової служби.

Цивільні позови потерпілих задоволено і солідарно стягнуто з Тараса М. і особи N по 772 тис. 760 грн майнової шкоди на користь шістьох потерпілих. Крім того, з Тараса М. на користь потерпілих Ольги Г. та Олени К. стягнуто 211 тис. 209 грн майнової шкоди.

Не погодившись із судовим рішенням, обвинувачений Тарас М. та його захисник подали апеляційні скарги і просили цей вирок скасувати. При цьому Тарас М. просив призначити новий судовий розгляд у суді першої інстанції, а його захисник – закрити кримінальне провадження у зв’язку з тим, що не встановлено достатніх доказів для доведення винуватості його підзахисного та вичерпано можливості їх отримати.

У Тернопільському апеляційному суді дійшли висновку про те, що судом першої інстанції винесено законне та обґрунтоване рішення, і підстав для скасування вироку немає. Міськрайонним судом допитано всіх потерпілих, і кожен з них повідомив обставини, за яких невідомі їм на той час особи шахрайським способом заволоділи їхніми грошима, золотими прикрасами тощо. Усі потерпілі упізнали Тараса М. Скажімо, перед пред’явленням особи для впізнання потерпілий Володимир В. повідомив прикмети обвинуваченого – його тілобудову та риси обличчя, за якими він міг упізнати цю особу. Також потерпілі впізнали Тараса М. і особу Н. за голосом. Крім того, у квартирах правоохоронці вилучили сліди папілярних візерунків пальців рук, які, за висновком судової дактилоскопічної експертизи, належали Тарасові М. Тому твердження обвинуваченого колегія суддів визнала безпідставними.

Також необґрунтованими колегія суддів визнала доводи захисника про те, що показання трьох потерпілих викликають сумнів, оскільки пенсіонерки не змогли чітко пояснити і описати, хто до них приходив та забирав гроші. При цьому колегія суддів звернула увагу, що кожна із них у суді першої інстанції детально розповіла про обставини, за яких Тарас М. заволодів їхніми грошима, описали риси, також упізнали обвинуваченого за фотознімками.

Однак колегія суддів визнала за необхідне змінити вирок суду першої інстанції в частині вирішення цивільних позовів п’ятьох потерпілих, оскільки щодо обвинуваченого N розгляд кримінального провадження зупинено до його звільнення зі Збройних сил України, обов’язок із відшкодування заподіяної матеріальної шкоди вирішила покласти на Тараса М., повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.