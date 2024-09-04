На Тернопільщині шахраї ошукали чоловіка під час купівлі трактора

У Чортківському районі 68-річного чоловіка ошукали аферисти під час купівлі трактора. Потерпілий віддав шахраям 54 тисячі гривень.

До Бучацького відділення поліції із заявою про шахрайство звернувся 68-річний чоловік. Він розповів, що скористався оголошенням в інтернеті про продаж сільськогосподарської техніки. Пропозиція була вигідна, тому потерпілий зв’язався з продавцем. Як передоплату на вказаний банківський рахунок заявник перерахував 54 000 гривень.

Після цього зв’язок із «торговцем» обірвався. Товар від не надіслав й кошти не повернув.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, аби встановити особу зловмисника.

Джерело: ГУНП у Тернопільській області