На Тернопільщині розпочали будівництво заводу із виготовлення харчових напівфабрикатів

На Тернопільщині розпочали будівництво заводу із виробництва харчових напівфабрикатів. Підприємство виготовлятиме фактуровані вафельні листи та інші вироби на основі тіста: тарталетки, вафельні стаканчики для морозива, десертні лоточки тощо. Заплановано, що випуск продукції розпочнеться влітку 2025 року.

Про це повідомили в Інституті сталого регіонального розвитку.

Власне, Інститут забезпечив повний супровід інвесторів в будівництво нового заводу. За їхніми словами, від будівництва заводу матиме переваги і місцева громада.

“Буде створено 250 нових робочих місць із дуже конкурентною зарплатою, – повідомили в організації. – Готову продукцію експортуватимуть у більш як 12 країн світу включаючи усю Європу, США, Ізраїль, Туніс та інші. Понад 20 мільйонів гривень в рік податків надходитиме в місцевий бюджет. З’явиться попит на оренду та придбання житла, що автоматично стимулює місцевий будівельний бізнес та розвиток ринку нерухомості. Також буде попит на послуги місцевого бізнесу для обслуговування потреб інвесторів – транспортні послуги, харчування, перевезення спеціалістів, митні брокери, упакування, пошиву спецодягу, ремонт і сервіс обладнання тощо. 70-80% коштів отриманих працівниками у вигляді зарплати будуть витрачатися безпосередньо в місцевих крамницях та в місцевого бізнесу.”