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На Тернопільщині п’яний чоловік у ДТП вбив власного батька

21.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Оперативно

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Житель Тернопільщини за кілька годин до смерті потрапив у ДТП, про смерть чоловіка 1972 року народження на спецлінію поліції повідомили лікарі бригади екстреної медичної допомоги.

У ході перевірки стало відомо, що чоловік за кілька годин до смерті потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Загиблий перебував в салоні авто Daewoo Nexia, яким керував його син, розповідають у поліції.

Рухаючись польовою дорогою, родич не впорався з керуванням і транспорт перекинувся. Ні поліцію, ні швидку вони не викликали. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили місцеперебування кермувальника. Його правоохоронці затримали за підзрою у тому, що керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

За фактам ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили провадження відповідно до статті 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

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Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, ДТП, кримінал, нетверезий водій

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