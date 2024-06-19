Через спеку у Тернополі обмежили рух великовагового транспорту

Сьогодні у Тернополі обмежено рух великовагового транспорту у спекотні дні з 10:00 год по 22:00 год.

“З 19 червня у Тернополі впроваджено обмеження на рух великовагових транспортних засобів вагою понад 24 тонни та осьовим навантаженням більше 7 тонн. Це обмеження діятиме з 10:00 до 22:00 год у дні, коли температура повітря перевищує 28°C” – повідомили у міській раді.

Обмеження діятиме протягом усього літнього періоду і поширюється на ключові вулиці міста, зокрема Степана Будного, Об’їзну, Тараса Протасевича, 15 Квітня, Микулинецьку та інші.

Мета введених обмежень – збереження вулично-дорожньої мережі міста, яка може зазнавати значних пошкоджень внаслідок впливу високих температур і важкого транспорту. Для інформування водіїв на автомобільних дорогах загального користування встановлено відповідні дорожні знаки.