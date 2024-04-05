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На Тернопільщині правоохоронці викрили ще одного хабарника

05.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Оперативно

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На Тернопільщині викрили на хабарі інспектора ДСНС. 

Повідомлено про підозру головному інспектору одного з районних відділів У ДСНС України у Тернопільській області в одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, повідомляють в обласній прокуратурі.

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Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Теги: Тернопільщина, ГУ ДСНС України у Тернопільській області, затримали хабарника

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