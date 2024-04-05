На Тернопільщині правоохоронці викрили ще одного хабарника

На Тернопільщині викрили на хабарі інспектора ДСНС.

Повідомлено про підозру головному інспектору одного з районних відділів У ДСНС України у Тернопільській області в одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища, повідомляють в обласній прокуратурі.

Співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича кілька товариств, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення.

“Відкати” за послуги пожежної та техногенної безпеки становили від 5 до 15 відсотків від суми, зазначеної у договорах із замовниками.