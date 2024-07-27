На Тернопільщині посадовці вимагали хабарі від підприємців

Група посадовців на Тернопільщині вимагала у підприємців хабарі за перемогу у тендері, поліцейські повідомили про підозру депутатці Кременецької міської ради, першому заступнику міського голови, старості одного з сіл громади та директору комунального підприємства.

В одному з епізодів зловмисники наполягали на отриманні від субʼєкта господарської діяльності 5000 доларів за перемогу в тендері. Їм загрожує до десяти років за ґратами, повідомляють в поліції області.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з колегами з УСР в Тернопільській області та слідчими районного відділу обласної поліції встановили, що 39-річна депутатка Кременецької міської ради організувала корупційну схему вимагання з підприємців грошових коштів та «подарунків» за допомогу у розв’язанні питань, що входять до її компетенції. Для реалізації злочинних планів жінка залучила кількох спільників з-поміж посадовців і підприємців місцевого рівня.

Фігуранти, користуючись службовими повноваженнями щодо координації діяльності та контролю за роботою підприємств та організацій у місті, за винагороду у 5000 доларів обіцяли місцевому підприємцю посприяти у перемозі в оголошеному тендері на оренду комунального майна територіальної громади — частини нежитлового приміщення, загальна площа якого складала біля 3000 квадратних метрів. За словами учасників злочинної групи, отримані кошти нібито будуть направлені до бюджету міста для його розвитку.

Надалі члени угруповання висунули переможцю публічних закупівель умови в необхідності отримання подальших «подарунків» для безперешкодного ведення бізнесу. Серед іншого, підприємець надав зловмисникам сотні літрів пального, сертифікат на відпочинок в готельному комплексі та 160 000 грн неправомірної вигоди для прийняття позитивного рішення міськради щодо зарахування вартості проведених підприємцем ремонтних робіт в орендованому приміщенні в рахунок орендної плати.