На Тернопільщині пластуни влаштували ярмарок, щоб купити військовим взуття (фото)

У Бучачі члени “Пласту” організували благодійний ярмарок. Під час нього хлопці і дівчата зібрали 31 з половиною тисячі гривень на допомогу військовим. За ці кошти планують придбати бійцям зимове взуття.

Про це повідомили на сторінці “Волонтери Бучаччини” у Фейсбуці.

Ярмарок тривав пів дня, проводили його у центрі міста.