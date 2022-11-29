На Тернопільщині пластуни влаштували ярмарок, щоб купити військовим взуття (фото)

У Бучачі члени “Пласту” організували благодійний ярмарок. Під час нього хлопці і дівчата зібрали 31 з половиною тисячі гривень на допомогу військовим. За ці кошти планують придбати бійцям зимове взуття.
Про це повідомили на сторінці “Волонтери Бучаччини” у Фейсбуці.
Ярмарок тривав пів дня, проводили його у центрі міста.
Продавали солодощі та гарячі напої.
“Приготувати смаколики з перебоями світла та води – це щось нереальне. Любі наші пластуни, військові і волонтери від щирого серця вдячні Вам за надзвичайну підтримку і відданість спільній справі”, – йдеться у повідомленні.