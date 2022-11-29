29.11.2022 22:59

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На Тернопільщині пластуни влаштували ярмарок, щоб купити військовим взуття (фото)

29.11.2022

Роман Васильович

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Життя, Новини, Події

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У Бучачі члени “Пласту” організували благодійний ярмарок. Під час нього хлопці і дівчата зібрали 31 з половиною тисячі гривень на допомогу військовим. За ці кошти планують придбати бійцям зимове взуття.

Про це повідомили на сторінці “Волонтери Бучаччини” у Фейсбуці.

Ярмарок тривав пів дня, проводили його у центрі міста.

Ярмарок на підтримку військових
Ярмарок на підтримку військових. Фото: Олег Гребеньовський

Продавали солодощі та гарячі напої.

Ярмарок на підтримку військових

“Приготувати смаколики з перебоями світла та води – це щось нереальне. Любі наші пластуни, військові і волонтери від щирого серця вдячні Вам за надзвичайну підтримку і відданість спільній справі”, – йдеться у повідомленні.

Ярмарок на підтримку військових

Автор: Роман Васильович

Мітки: пласт, благодійний ярмарок

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