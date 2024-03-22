На Тернопільщині під час пожежі в квартирі врятували двох людей

Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті квартири на площі 15 м кв., пошкодив облицювання стін та стелі квартири на площі 15 м кв. Внаслідок пожежі травмовано 2 особи. 69-річного чоловіка, власника квартири, з підозрою на отруєння чадним газом врятували місцеві мешканці. Його госпіталізовано у медичний заклад. 49-річного чоловіка, мешканця квартири, врятували бійці ДСНС. Його, з опіками обличчя, кистей рук та верхніх дихальних шляхів госпіталізовано до медичного закладу.