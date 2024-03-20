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На Тернопільщині перекинулася автівка з харків’янами: усі потерпілі в лікарні

20.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Теми, Оперативно

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Водій та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 19 березня близько 20:30 неподалік села Вишгородок Лановецької територіальної громади.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля “TOYOTA RV-4” не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся. До хірургічного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала водія та трьох пасажирів. Усі потерпілі жителі Харкова.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка, розповіли у пресслужбі поліції краю.

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Теги: ДТП, жителі Харкова

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