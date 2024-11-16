На Тернопільщині освятили нову церкву і каплицю та провели святкові богослужіння

Нещодавно преосвященний Владика Дмитро Григорак, ЧСВВ – єпарх Бучацький очолив Архієрейську Божественну Літургію в новозбудованому храмі святого Онуфрія с. Горигляди Коропецького деканату Бучацької єпархії.

З нагоди освячення будівлі церкви, святого Престолу та іконостасу до храму прибуло багато вірних та духовенства, які в цей урочистий недільний день розділили радість духовного торжества.

Після завершення Архиєрейської Літургія Преосвященний Владика Дмитро Григорак подякував усім присутнім та будівничим храму за ту велику працю, яку вони вклали у будівництво цієї церкви. У відповідь парох храму о. Руслан Нагірний подякував Преосвященному Владиці Дмитру за візит, щирі молитви і добре батьківське слово.

У Бучачі відзначили 30-річчя храму

Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Бучацьке благочиння.

Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію в храмі святого князя Володимира Великого м. Бучач.

Його Високопреосвященству співслужили Бучацький благочинний протоієрей Степан Татарин, настоятель храму протоієрей Петро Терещук, запрошене духовенство.

Під час Літургії митрополит Нестор звершив хіротонію, рукоположивши Михайла Бейка на диякона. Також архієрей вручив чергову богослужбову нагороду священнику Михайлові Терещуку – право носіння наперсного хреста.

По завершенні Літургії митрополит Нестор привітав настоятеля і парафіян із 30-річчям храму і звернувся до них зі словами повчання.

Вірменській церкві в Бережанах – 260!

Визначна подія відбулася в історії Вірменської церкви в Бережанах – 260-річчя з дня її заснування. З нагоди ювілею було освячено відреставровану дзвіницю храму.

Участь у заході взяли заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павло Журба й директор департаменту культури та туризму ОВА Світлана Байталюк.

У святині поєднані українська та вірменська культури, які переплелися в її архітектурі та оздобленні.

З нагоди ювілею, Штаб Спілки вірмен України подарував храму дзвін, який освятив голова Української Єпархії Вірменської Апостольської Церкви єпископ Маркос Оганесян. Також відбулося урочисте погашення марки, випущеної на честь 260-річчя церкви.

На заході були присутні консул Вірменії в Україні Заруі Срапян та почесний консул Вірменії в Тернопільській області Норік Геворгян, голови вірменських громад з різних областей, представники місцевої влади, священики Греко-Католицької Церкви та віряни міста Бережани.

Святкове богослужіння у Слобідці

8 листопада у свято Собору архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон очолив святкове богослужіння з нагоди престольного свята в храмі села Слобідка Заліщицького благочиння. З запашним короваєм та щирими словами вітань зустріли парафіяни Свято-Михайлівського храму владику Тихона на церковному подвір’ї. У храмі архіпастиря вітальним словом зустрів його настоятель протоієрей Петро Коробій, запросивши очолити богослужіння. Перед початком богослужіння архієрей звершив чин оновлення храму. За літургією архіпастирю співслужили запрошене духовенство.

В кінці літургії архіпастир привітав настоятеля та парафіян з престольним святом. Окрім того, з благословення Предстоятеля автокефальної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія за заслуги перед Помісною Православною Церквою України і жертовну працю, а також з нагоди 35-ліття священичої хіротонії владика Тихон вручив орден святого Архістратига Михаїла настоятелю храму протоієрею Петру Коробію. Відтак архіпастир вручив орден святої великомучениці Варвари – Ользі Фрич, а також благословенні грамоти благодійникам храму.

Освятили поминальну каплицю «Агіос»

10 листопада архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк відвідав парафію Матері Божої Неустанної Помочі (бульвар Данила Галицького), де очолив Архієрейську Божественну Літургію. Під час служби митрополит молився за мир і благословення для українського народу, який переживає важкі часи війни. Одним із основних моментів візиту стало освячення поминальної каплиці «Агіос», побудованої для молитви за померлих.

Візит завершився Панахидою за полеглими воїнами у новоосвяченій каплиці.