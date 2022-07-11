11-12 липня на Тернопільщині відбудеться проща до чудотворної ікони Матері Божої, яка знаходиться у парафіяльному храмі УГКЦ села Чернихів Залозецького деканату, – пише Реально.

Чернихівська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці починає свою історію із 1578 року, коли вона вперше прославилася чудами у василіанському монастирі Різдва Пресвятої Богородиці в цьому ж селі.

Про це офіційно оголосив в час своєї візитації 25 лютого 1761 року представник єпископа Лева Шептицького.

Опис чудотворних дійств Чернихівської ікони Пресвятої Богородиці, перенесеної до місцевої парафіяльної церкви, подав в своїх записках місцевий парох о. Олексій Білинський.

Чернихівська чудотворна ікона Пресвятої Богородиці прославилася численними чудами, про це свідчать численні дари – воти, які прикрашають ікону.