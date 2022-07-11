Громадянина російської федерації, який ухилявся від виїзду з України після закінчення дозволеного строку перебування, виявили на Кременеччині. Про це повідомили на сторінці Міграційної служби Тернопільської області.

Працівники міграційної служби подали на чоловіка позовну заяву до Тернопільського міськрайонного суду за статтею 30 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо випровадження його за межі України. 6 липня суд задовольнив усі позовні вимоги.

Громадянина росії супроводили до контрольно-пропускного пункту «Мамалига-Крива» Чернівецької області та передали працівникам Державної прикордонної служби. Чоловікові заборонили в’їзд на територію України на строк до 5 років.

Загалом, протягом останнього тижня виявили 5 іноземців із країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького сходу та Центральної Азії, яких примусово повернули в країни походження та заборонили подальший в’їзд на територію України.