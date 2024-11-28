На Тернопільщині – найнижчі пенсії в Україні

Тернопільська область посіла останнє місце за рівнем середніх пенсійних виплат серед регіонів України. Середній розмір пенсії на Тернопільщині становить лише 4461 гривню, повідомляє Пенсійний фонд України.

Для порівняння, найбільший середній розмір пенсій зафіксовано в Києві – 7971 гривню. На другому місці – Рівненська область із показником 7277 гривень, а третю позицію займає Донецька область із середньою пенсією у 7159 гривень.

Загалом, за даними Пенсійного фонду, в Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року склав 5852 гривні. Однак більшість пенсіонерів отримують значно менше:

– менше 3000 гривень – 25,79%;

– від 3001 до 4000 гривень – 17,35%;

– від 4001 до 5000 гривень – 18,59%;

– від 5001 до 10 000 гривень – 25,57%;

– понад 10 000 гривень – 12,70%.

Ці цифри демонструють суттєві відмінності у рівні забезпечення пенсіонерів залежно від регіону. Експерти зазначають, що основною причиною такого розриву є відмінності в рівнях доходів та зайнятості населення, а також у структурі економіки різних областей.