На Тернопільщині на пішохідному переході збили дитину

На Тернопільщині у Заліщиках 2 грудня під колеса авто потрапив дванадцятирічний хлопчик.

У ході перевірки стало відомо, що житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Hyundai Tucson збив дитину. У момент автопригоди потерпілий знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Малолітнього доправили до лікарні, але після надання меддопомоги його відпустили додому.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України, повідомили правоохоронці. Триває слідство.