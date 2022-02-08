2 лютого уряд ухвалив зміни до постанови щодо програми єПідтримка, відповідно до яких, з 7 лютого гроші за вакцинацію зможуть отримати підлітки від 14 років.

Також розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проект. Гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію.

Останнє дуже потішило журналістську спільноту. Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко у Фейсбук написав: «Колеги-газетярі, вітаю з перемогою! Сьогодні уряд дозволив витрачати державну підтримку вакцинованим українцям – 1000 гривень – і на придбання друкованих засобів інформації!

Відповідна Постанова почне діяти з 7 лютого. Це важлива новина для сотень українських редакторів та тисяч журналістів і технічних працівників, які працюють в редакціях газет і журналів.

Можливість залучити нових читачів за державного фінансування програми заохочення вакцинації є дуже і дуже обнадійливою.

Ще 19 листопада минулого року ми уперше розпочали лобіювати дозвіл витрачати 1000 грн. на передплату періодики спільно із генеральним директором “Укрпошти” Ігорем Смілянським. Отож, це є важливою корпоративною перемогою трьох організацій, які найбільше опікуються в Україні друкованими ЗМІ – НСЖУ, Українською асоціацією медіа бізнесу та Асоціації незалежних регіональних видавців.

Уже провів переговори із відповідальними працівниками “Укрпошти”, найближчим часом мають бути напрацьовані практичні рішення/роз’яснення щодо прийому передплати за кошти “еПідтримки”.

Спільно – НСЖУ, видавці та «Укрпошта» – маємо проводити широку інформаційну кампанію щодо нових можливостей для медіа».