На Тернопільщині митники виявили порушень на 19,6 млн грн

За фактами порушень митного законодавства впродовж січня-квітня 2025 року працівниками Тернопільської митниці складено 18 протоколів про порушення митних правил на 19,6 мільйона гривень.

Про це повідомив начальник управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці Володимир Петрук.

За його словами, 12 справ вирішено шляхом компромісу. Тобто, з порушниками укладено мирові угоди, відповідно до яких забезпечено добровільну сплату штрафів без передачі адміністративних справ у судові органи.

На понад 9,6 мільйона гривень оцінено промислові товари, які митники вилучили у ході протидії порушенням. У результаті правоохоронної діяльності Тернопільської митниці до Державного бюджету України вже надійшло 276 тисяч гривень.

До суду скеровано 4 справи на загальну суму близько 10 мільйонів гривень. Найпоширенішими порушеннями у зоні діяльності митниці залишаються: