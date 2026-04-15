На Тернопільщині мотоцикліст із пасажиркою потрапили в ДТП: 20-річна дівчина в реанімації

На Тернопільщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода — у селі Біще мотоцикл врізався в огорожу, внаслідок чого постраждали двоє людей.

15.04.2026

Яровий Роман

ДТП трапилася 14 квітня близько 02:00 ночі.

За попередніми даними поліції водій мотоцикла KOVI 250-ST не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя та врізався в дерев’яну огорожу.

Стан постраждалих

У результаті аварії травмувалися водій мотоцикла та 20-річна пасажирка, жителька Бережанської громади.

Дівчину з численними травмами госпіталізували до реанімаційного відділення.

Обох потерпілих доставили до медичних закладів.

Дії поліції

У водія відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Слідчі відкрили кримінальне провадження за: ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху

Наразі триває з’ясування всіх обставин ДТП.

