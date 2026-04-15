На Тернопільщині мотоцикліст із пасажиркою потрапили в ДТП: 20-річна дівчина в реанімації

ДТП трапилася 14 квітня близько 02:00 ночі.
За попередніми даними поліції водій мотоцикла KOVI 250-ST не вибрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням і з’їхав на узбіччя та врізався в дерев’яну огорожу.
У результаті аварії травмувалися водій мотоцикла та 20-річна пасажирка, жителька Бережанської громади.
Дівчину з численними травмами госпіталізували до реанімаційного відділення.
Обох потерпілих доставили до медичних закладів.
У водія відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Слідчі відкрили кримінальне провадження за: ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху
Наразі триває з’ясування всіх обставин ДТП.
