У Бережанах відкрилася дитяча секція з баскетболу завдяки програмі «Грант, на старт!»

Завдяки грантовій програмі з підтримки розвитку дитячого та юнацького спорту «Грант, на старт!» від «Контінентал Фармерз Груп» у Бережанах Тернопільської області запрацювала нова спортивна секція — гурток із баскетболу. Проєкт отримав фінансування від компанії в сумі 52 тис. грн, які було спрямовано на закупівлю необхідного спортивного обладнання: тренувальних наборів та маніжок, баскетбольних м’ячів, а також сумок для їх зберігання. Завдяки цьому юні спортсмени отримали якісне професійне спорядження та реальну можливість долучитися до одного з найпопулярніших командних видів спорту.

Баскетбол — на загал дуже популярна дисципліна, яка, однак, не надто поширена в малих громадах. У грі обидві команди мають продемонструвати швидкість, влучність, ефективну взаємодію та стратегічне мислення. Цей вид спорту всебічно розвиває фізичні якості дітей: витривалість, координацію, реакцію та спритність, і водночас виховує відповідальність і вміння працювати в команді.

«Поява секції з баскетболу стала новою мотивацією для старшокласників нашої громади, і ми побачили, що баскетбол насправді користується великою популярністю у дітей, — коментує Алла Соколовська, завідувачка сектору з питань молоді та спорту відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради. — Грантова підтримка від «Контінентал» дала нам змогу придбати якісний інвентар, залучити тренера, а відтак — створити повноцінні умови для тренувань. Станом на сьогодні баскетболом в новій секції уже займається приблизно до пів сотні старшокласників зі всіх Бережан та околиць. Дирекція школи, на базі якої відбуваються заняття, також ефективно допомагає, всі навколо сприяють, немає жодної людини, якій би не сподобалася ідея активно розвивати ініціативу».

Перші учасники гуртка із задоволенням освоюють базові навички: дриблінг, передачі та кидки по кошику, з кожним тренуванням впевненіше відчуваючи себе на майданчику. Батьки вихованців, своєю чергою, раді, що в громаді з’явився доступний та якісно організований спортивний напрям. Відтепер дітям є де активно проводити своє дозвілля, заводити нові знайомства та фізично розвиватися.

Грантова програма «Грант, на старт!» від «Контінентал Фармерз Груп» спрямована на підтримку появи нових спортивних секцій у громадах Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей, де працює компанія. Ініціатива стартувала минулоріч, і станом на сьогодні в рамках проєкту вже відкрито секцію зі стрільби із лука в Тернополі, гурток із хокею на траві у Хмельницькому та секцію з жіночого футболу у Глибоці Чернівецької області. Відкриття баскетбольної секції в Бережанах — черговий приклад того, як корпоративна соціальна відповідальність бізнесу перетворюється на реальні можливості для молодого покоління: діти отримують доступ до нових видів спорту, а громади — поштовх до розвитку спортивної інфраструктури та активного способу життя.

Ірина СТАХУРСЬКА