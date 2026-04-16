Причиною смерті  28-річного чоловіка у селі Петриків стало… дерево

15 квітня близько 14 години під час зрізання дерева у Петрикові Великоберезовицької громади загинув 28-річний житель села Забойки.

Чоловік отримав травми не сумісні із життям на прилеглій території до садового товариства «Світанок». Лікарі бригади екстреної медичної допомоги констатували смерть потерпілого.

«Чоловік допомагав знайомому зрізати дерево. За попередніми даними, під час повалення дерева обвалилися сухі гілки, одна з яких впала на потерпілого. Отримані травми виявилися несумісними з життям – чоловік загинув на місці події», – зазначили у поліції Тернопільської області.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

«Роботи зі зрізання дерев є небезпечними й потребують дотримання правил безпеки. Аби уникнути подібних трагічних наслідків, виконувати такі роботи повинні фахівці з відповідним спорядженням», – наголосили у поліції.