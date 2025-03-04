На Тернопільщині молодик обікрав чуже авто

На Тернопільщині чоловік з чужого авто викрав майна на 5 000 гривень. Поліцейські розшукали крадія.

Причетним до вчинення злочину виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель Тернополя, 1986 року народження. За скоєне зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляють у поліції області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від тернополянина про крадіжку електроінструментів з автомобіля. Чоловік, залишаючи біля під’їзду будинку свій транспортний засіб, не замкнув дверцят. Вранці виявив, що з салону зникли інструменти – шліфувальна машинка, тепловентилятор та перфоратор. Сума завданих збитків – п’ять тисяч гривень.

Вилучивши відео з камер спостереження, оперативники карного розшуку встановили особу крадія. Причетним до злочину виявився неодноразово судимий житель обласного центру. У зловмисника вилучили частину речових доказів, решту він встиг продати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Слідчо-оперативні заходи тривають – поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших злочинів.