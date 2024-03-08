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На Тернопільщині лікарня переплатила за електроенергію понад мільйон

08.03.2024

Зоряна Деркач

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Офіційно, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Здоров`я

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Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання електроенергії споживачу та стягнення коштів у розмірі понад 1 млн грн.
Встановлено, що при укладенні додаткових угод у 2021 році між енергопостачальником та однією з лікарень, документи, які подані для аргументації підвищення ціни на електричну енергію, не підтверджують ріст цін на ринку. Вказане залишилось поза увагою службових осіб лікувальної установи.
Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з товариства зайво сплачені бюджетні кошти.
Відтак товариство сплатить за рішенням суду понад 1 млн грн до обласного бюджету.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: електроенергія, лікарня, Тернопільська обласна прокуратура

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