На Тернопільщині лікарня переплатила за електроенергію понад мільйон

Встановлено, що при укладенні додаткових угод у 2021 році між енергопостачальником та однією з лікарень, документи, які подані для аргументації підвищення ціни на електричну енергію, не підтверджують ріст цін на ринку. Вказане залишилось поза увагою службових осіб лікувальної установи.