На Тернопільщині лікарня переплатила за електроенергію понад мільйон

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними додаткових угод до договору про постачання електроенергії споживачу та стягнення коштів у розмірі понад 1 млн грн.
Встановлено, що при укладенні додаткових угод у 2021 році між енергопостачальником та однією з лікарень, документи, які подані для аргументації підвищення ціни на електричну енергію, не підтверджують ріст цін на ринку. Вказане залишилось поза увагою службових осіб лікувальної установи.
Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з товариства зайво сплачені бюджетні кошти.
Відтак товариство сплатить за рішенням суду понад 1 млн грн до обласного бюджету.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури