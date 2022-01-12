Уже доброю традицією для Компанії «Контінентал Фармерз Груп» стала підтримка міжнародної скаутської акції — «Вифлеємський вогонь миру». У різдвяну пору представники «Національної скаутської організації України — Пласт» поширюють символічний вогник усією Україною. Його передають від міста до міста й заносять у церкви, державні установи, школи, сиротинці, лікарні.

Вогонь миру запалюють у Вифлеємі, в місці народження Ісуса Христа, та щороку поширюють по цілому світі. Він знаменує мир, любов і добро, світлу радість різдвяного дива, надію на краще майбутнє. Пластуни передають Вогонь миру в усі свої осередки, таким чином він потрапляє в кожну область України. Зокрема, однією із найважливіших місій «Пласту» в кампанії поширення Вифлеємського вогню миру є передати цей символ миру й любові українським військовим, які захищають нашу країну від російської агресії.

«Наша Компанія підтримує пластову акцію “Вифлеємський вогонь миру” вже шостий рік поспіль. Щоразу Компанія виділяє кошти на транспортні витрати, пов’язані з розвезенням вогню, а також на виготовлення спеціальних атрибутів — дерев’яних лампадок, у яких передається вогонь, додаткових свічок, пам’ятних календарів та інформаційних буклетів. Цього року “Контінентал” виділив приблизно 100 тис. грн», — розповів співкоординатор проекту, провідний менеджер соціально-інвестиційного відділу «Контінентал Фармерз Груп» Василь Капустинський.

Працівники «Контінентал» долучилися до поширення Вифлеємського вогню миру на усій території своєї присутності, а це — 5 областей Західної України: Тернопільська, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська та Чернівецька. Зворушливі церемонії передавання вогню розпочалися перед Днем святого Миколая, щоб кожен вірянин зміг запалити ним свічку на Святвечір.

Надія Штокало