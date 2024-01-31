На Тернопільщині двоє школярів власноруч виготовляли стрітенські свічки, а виручені кошти передали на ЗСУ

Воскова свічка вважається символом тепла та благополуччя в усьому світі. Вона дарує приємний аромат, запалює радість у душі та несе позитив до оселі.
Свіча, освячена в день святкування Стрітення Господнього, набуває ще й магічних властивостей – у поєднанні з молитвою здатна відганяти нечисту силу від помешкання та оберігати будинок від громовиць.
Напередодні святкування Стрітення до Борсуківської сільської ради завітали наші юні волонтери Ангеліна Швігар та Данило Волянюк, які власноруч виготовили та прикрасили декором воскові свічки. Виручені кошти зібрані та будуть передані на потребу ЗСУ. Усі працівники із задоволенням долучились до такої важливої ініціативи, та придбали свічки на свій смак. А вже на свято Стрітення Господнього, яке цьогоріч відзначається 02 лютого, кожен зможе освятити їх у храмі, розповіли
на сторінці громади.