На Тернопільщині двоє школярів власноруч виготовляли стрітенські свічки, а виручені кошти передали на ЗСУ

Воскова свічка вважається символом тепла та благополуччя в усьому світі. Вона дарує приємний аромат, запалює радість у душі та несе позитив до оселі.

Свіча, освячена в день святкування Стрітення Господнього, набуває ще й магічних властивостей – у поєднанні з молитвою здатна відганяти нечисту силу від помешкання та оберігати будинок від громовиць.