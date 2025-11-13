На Тернопільщині для поранених військовослужбовців та поліцейських влаштували арт-захід зі створення картин.

Творчий процес став для пацієнтів справжньою терапією — можливістю відволіктися від щоденних турбот, відчути спокій і натхнення, а також відкрити у собі нові грані таланту. Атмосфера під час заняття була щира, дружня та наповнена позитивними емоціями.

Учасники заходу створювали картини на тему “Гриби в лісі” — теплу, осінню композицію, сповнену кольорів природи, затишку та гармонії. Допомагали захисникам у створенні художніх робіт асистент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання Мар’яна Дячинська та вчитель мистецтва, художник-дизайнер Оксана Мартинюк. Під їхнім керівництвом учасники вчилися передавати об’єми, тіні, кольори й настрій осіннього лісу, а головне — вкладали у свої роботи душу.

Творчі заняття стали гарною традицією в цій установі на Тернопіллі та в інших закладах охорони здоров’я МВС України. Адже такі заходи сприяють психологічному відновленню, формують позитивний емоційний стан, допомагають нашим захисникам знайти рівновагу та віру в себе.