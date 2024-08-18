На Тернопільщині державі повернули Свято-Духівський монастир Свято-Успенської Почаївської Лаври

Тернопільський суд повернув Свято-Духівський монастир Свято-Успенської Почаївської Лаври у власність держави. Тернопільська ОВА звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до органу місцевого самоврядування про скасування рішення, скасування свідоцтва про право власності та скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє Перший онлайн з посиланням на пресслужбу Господарського суду Тернопільської області.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач, прийнявши рішення про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря, на підставі якого в подальшому було видано свідоцтво про право власності та проведено державну реєстрацію речових прав, порушив права та законні інтереси держави в особі позивача.

Зі змісту рішення суд встановив, що обласною військовою (державною) адміністрацією, як власником майна, не передавалось у власність монастиря спірне майно та така передача не погоджувалась, а тому оспорюване рішення порушує інтереси держави як власника. При цьому суд зауважив, що жодними повноваженнями з приводу розпорядження культовими будівлями чи майном органи місцевого самоврядування не наділені.

Відтак, суд визнав незаконним та скасував рішення органу місцевого самоврядування про визнання права власності на комплекс будівель Почаївського Свято-Духівського монастиря та скасував як державну реєстрацію цих прав, так і свідоцтво, видане на їх підтвердження (Рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024 у справі № 921/788/23).