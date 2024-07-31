Почаївська лавра і далі в центрі уваги

Почаївська лавра перебуває у безоплатному користуванні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Тепер Мінкульт радить розірвати договір з УПЦ МП. І все через те, що у Почаївській лаврі, якою користується УПЦ МП, комісія Мінкульту виявила низку порушень, зокрема самовільний ремонт і зникнення частини ікон. Тепер рекомендують провести інвентаризацію і розірвати договір з УПЦ.

Попередньо у Свято-Успенській Почаївській лаврі на Тернопільщині комісія міністерства культури під час перевірки збереження державного майна виявила низку порушень за результатами перевірки. Комісія, зокрема, виявила, що УПЦ МП як користувач не дотримувалася вимог закону щодо обов’язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію чи ремонт пам’яток національного значення. Також комісія зафіксувала, що УПЦ МП самовільно здійснила ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів і реставрацію пам’яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації. Це “призвело до неналежного утримання пам’яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам’яток, збільшення навантаження на їх конструкції.

Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам’ятки “Монастирські келії”, а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Крім того, члени комісії зафіксували оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

“Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам’яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році”, – зазначається у звіті.

Також на території Почаївської Свято-Успенської лаври крім шести об’єктів, які належать державі, було виявлене інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Водночас фахівці обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час обстеження території Лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, виявлених раніше. За інформацією ГУ ДСНС у Тернопільській області, користувач починаючи з 2004 року “системно і свідомо” не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

Як висновок комісія міністерства рекомендувала Кременецько-Почаївському державному заповіднику, до якого відноситься святиня, провести до 1 грудня інвентаризацію шести об’єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі. А також – порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам’яток національного значення.