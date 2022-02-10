Таке рішення прийняли на 90-й сесії Архієрейського Синоду УГКЦ в Україні, що відбулася 2-3 лютого в Патріаршому домі у Львові під головуванням Блаженнійшого Святослава.

«Задля належного відзначення 130-річчя з дня народження слуги Божого Патріарха Йосифа Сліпого просити єпархіальних єпископів у своїх єпархіях і екзархатах організувати належне відзначення цього ювілею, а цьогорічну Всеукраїнську прощу до Зарваниці присвятити вшануванню його пам’яті», – йдеться в постанові.

Крім того, священникам доручили 12 і 13 лютого після Божественних Літургій відслужити поминальні панахиди та проповідувати до вірних на тему життя і духовного подвигу Патріарха Йосифа.

Нагадаємо, 17 лютого виповнюється 130 років від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого, який довгі десятиліття був символом переслідуваної УГКЦ.