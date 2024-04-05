На Тернопільщині чоловік самовільно викопав ставок у заказнику

Жителя села на Тернопільщині судитимуть через пошкодження природоохоронного об’єкта. Чоловік самовільно викопав ставок у заказнику «Серетський».

За даними слідства, у червні 2023 року житель одного з сіл Тернопільського району на земельній ділянці, яка знаходиться в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський», зняв ґрунтовий покрив особливо цінних земель, викопавши за допомогою трактора ставок площею 0,026 га.

Через його дії відбулося порушення структури ґрунту, знищення та зміна видового складу рослинного покриву об`єкта природно-заповідного фонду.