На Тернопільщині чоловік самовільно викопав ставок у заказнику

Жителя села на Тернопільщині судитимуть через пошкодження природоохоронного об’єкта. Чоловік самовільно викопав ставок у заказнику «Серетський».
Прокурори Тернопільської окружної прокуратури
скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя одного з сіл Тернопільського району, обвинуваченого в самовільному зайнятті земельної ділянки особливо цінних земель, умисному пошкодженні об`єкту природно-заповідного фонду (ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 252 КК України).
За даними слідства, у червні 2023 року житель одного з сіл Тернопільського району на земельній ділянці, яка знаходиться в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський», зняв ґрунтовий покрив особливо цінних земель, викопавши за допомогою трактора ставок площею 0,026 га.
Через його дії відбулося порушення структури ґрунту, знищення та зміна видового складу рослинного покриву об`єкта природно-заповідного фонду.
Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Довідково: заказник «Серетський» входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.
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