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На Тернопільщині чоловік хотів продати бойову гранату за 2500 гривень

24.02.2024

Ірина Нова

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Новини, Кременецький район, Тернопільський район, Тернопільщина, Кримінал, Оперативно

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Працівники  поліції задокументували два факти незаконного обігу зброї на Тернопільщині.

У Теребовлі поліцейські затримали відповідно до ст. 208 КПК місцевого жителя, який намагався продати бойову гранату із запалом до неї за 2500 гривень. Речовий доказ вилучили та направили на експертизу. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї.

Ще один факт незаконного зберігання боєприпасів зареєстрований у Кременці. Співробітники районного відділу поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель одного з сіл Шумської громади переховує вдома заборонені речовини. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили корпус гранати «Ф-1» та запал до неї.

Відомості за обома фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Теги: Тернопільщина, Кременець, Теребовля, граната, незаконне зберігання зброї

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