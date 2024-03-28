На Тернопільщині чоловік добровільно віддав правоохоронцям цілий арсенал зброї

На Тернопільщині чоловік повідомив правоохоронців про те, що хоче добровільно видати працівникам поліції зброю та набої.

Про такий намір на лінію “102 повідомив 38-річний житель Почаєва, повідомляють у поліції області. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції.

Чоловік видав правоохоронцям 7 гранат разом із запалами до них, набої до підствольного гранатомета, двохсотграмову тротилову шашку,нарізну малокаліберну гвинтівку (карабін) та майже 800 набоїв різного калібру.

Працівники Кременецького райвідділу поліції встановлюють походження зброї та боєприпасів. Увесь арсенал вони відправили на експертизу.

Поліцейські нагадують, що особа, яка добровільно видає зброю, боєприпаси і вибухові речовини, до кримінальної відповідальності не притягуватиметься.