На Тернопільщині 21-річна жінка вбила власну дитину, їй оголосили про підозру

Нові докази у кримінальному провадженні щодо смерті чотирирічного хлопчика отримали слідчі Чортківського райуправління поліції. Правоохоронці встановили, що смерть дитини настала не лише через злісне невиконання батьківських обов’язків, а й внаслідок умисних дій матері.

Трагедія трапилася ще у червні 2024 року. Про смерть сина – інваліда з дитинства, повідомила матір. Вона розповіла, що залишила дитину без нагляду та їжі на кілька днів, а коли повернулася, хлопчик був уже мертвий.

Судово-медичний експерт встановив, що причина смерті дитини – механічна асфіксія. Окрім цього стало відомо, що дитина кілька днів нічого не їла, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

На початку березня жінці оголосили підозру за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України. Проте слідчі продовжили працювати над справою і після проведених численних експертиз, перевірок та допитів встановили, що дитину вбила власна матір.

Жінці інкримінують умисне вбивство відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Їй за даним фактом уже оголосили про підозру. За вчинене фігурантці загрожує довічне ув’язнення. Процесуальне керівництво здійснює Борщівський відділ Чортківської окружної прокуратури.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області