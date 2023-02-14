На Тернопільщині 18-річний юнак врятував рибалку, який провалився під лід

Попри численні прохання не виходити на тонку кригу, мешканці краю продовжують ризикувати своїм життям.

Ще один такий випадок, який дивом не закінчився трагічно, стався 11 лютого у селі Кокошинці.

Як повідомляє “Суспільне”, під лід на місцевій водоймі провалився рибалка. Життя односельчанину врятував 18-річний Анатолій Левунь.

“У ту ніч був дуже сильний мороз і яскраво світив місяць. Я вийшов на вулицю, звідти видно берег річки Збруч, бачу, чоловік рухається по кризі. Я намагався його попередити, що річка не замерзла і лід крихкий, але він пішов далі”, – пригадує хлопець.

Юнак розповідає, що побачив, як той провалився під кригу і кинувся на допомогу.

“Я не хотів шукати шнурка, який допоміг би мені витягнути рибалку, а одразу побіг. Наблизившись до нього на відстань трьох метрів, я ліг на лід і почав підповзати. Зловив його за верхній одяг і почав тягнути з ополонки. Переконавшись, що чоловік став на коліна, ми обережно рушили на берег”, – зазначив рятівник.

Рибалка до лікарні не звертався.