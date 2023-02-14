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На Тернопільщині 18-річний юнак врятував рибалку, який провалився під лід

14.02.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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Попри численні прохання не виходити на тонку кригу, мешканці краю продовжують ризикувати своїм життям.

Ще один такий випадок, який дивом не закінчився трагічно, стався 11 лютого у селі Кокошинці.

Як повідомляє “Суспільне”, під лід на місцевій водоймі провалився рибалка. Життя односельчанину врятував 18-річний Анатолій Левунь.

“У ту ніч був дуже сильний мороз і яскраво світив місяць. Я вийшов на вулицю, звідти видно берег річки Збруч, бачу, чоловік рухається по кризі. Я намагався його попередити, що річка не замерзла і лід крихкий, але він пішов далі”, – пригадує хлопець.

Юнак розповідає, що побачив, як той провалився під кригу і кинувся на допомогу.

“Я не хотів шукати шнурка, який допоміг би мені витягнути рибалку, а одразу побіг. Наблизившись до нього на відстань трьох метрів, я ліг на лід і почав підповзати. Зловив його за верхній одяг і почав тягнути з ополонки. Переконавшись, що чоловік став на коліна, ми обережно рушили на берег”, – зазначив рятівник.

Рибалка до лікарні не звертався.

Теги: рибалка, провалився під лід

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