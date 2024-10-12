На Тернопіллі пропонують оголосити 2025 – “Роком Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького”

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода пропонує оголосити наступний, 2025 рік — “Роком Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького”.
“Хочу повідомити про ініціативу, яку, сподіваюся, жителі Тернопільщини підтримають. Я офіційно звернувся до Тернопільської обласної ради з пропозицією оголосити 2025 рік “Роком митрополита Андрея Шептицького” в Тернопільській області. Він стане знаковим, адже ми відзначатимемо 160-річчя з дня народження великого українця, який залишив вагомий слід в історії нашої держави та в серцях мільйонів співвічизників.
Нещодавно я мав можливість переглянути прем’єру вистави-реквієму “Андрей”, яка глибоко вразила мене своєю силою та емоційністю. Ця вистава ще раз підтвердила величність постаті Шептицького та його вплив на нашу націю”, – відзначив В’ячеслав Негода.
Митрополит Української Греко-Католицької Церкви став символом національної свідомості. Він був не лише великим духовним лідером, але й відданим патріотом, який піклувався про освіту та культуру. Його діяльність стала основою для відродження всього українського в умовах історичних викликів.
“Сподіваюсь, що обласна рада своїм рішенням підтримає зазначену пропозицію. Адже проголошення року Андрея Шептицького в Тернопільській області дозволить не лише вшанувати його пам’ять, а й привернути увагу до його ідей, які залишаються актуальними й сьогодні. Слава Україні”,- наголосив голова ТОВА Вячеслав Негода