На Тернопіллі пропонують оголосити 2025 – “Роком Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького”

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода пропонує оголосити наступний, 2025 рік — “Роком Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького”.

“Хочу повідомити про ініціативу, яку, сподіваюся, жителі Тернопільщини підтримають. Я офіційно звернувся до Тернопільської обласної ради з пропозицією оголосити 2025 рік “Роком митрополита Андрея Шептицького” в Тернопільській області. Він стане знаковим, адже ми відзначатимемо 160-річчя з дня народження великого українця, який залишив вагомий слід в історії нашої держави та в серцях мільйонів співвічизників.

Нещодавно я мав можливість переглянути прем’єру вистави-реквієму “Андрей”, яка глибоко вразила мене своєю силою та емоційністю. Ця вистава ще раз підтвердила величність постаті Шептицького та його вплив на нашу націю”, – відзначив В’ячеслав Негода.