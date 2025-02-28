На Сумщині загинув 44-річний сержант з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, 26 лютого під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув молодший сержант, житель села Тютьків Микулинецької громади Віталiй Володимирович Сипeнь.

Гірку звістку повідомили у Микулинецькій громаді.

За десять днів до загибелі, 16 лютого, чоловікові виповнилося 44 роки.

“Висловлюємо щирі співчуття дружині, батькам, брату та усім рідним та близьким полеглого! Поділяємо біль великої втрати разом з Вами!”, – ідеться у дописі на сторінці громади.

Сьогодні, 28 лютого, у домі скорботи на вул.Микулинецькій відбудеться парастас за загиблим Героєм. Похоронять захисника завтра, 1 березня, у Тютькові.

Вічна пам’ять і низький уклін Захиснику!