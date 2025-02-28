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Перестало битись серце Героя з Тернопільщини

28.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Чергова трагічна звістка надійшла на Тернопільщину, помер 36-річний солдат Олександр Босак. 

Гірку звістку повідомили у Лановецькій громаді.

Олександр проживав у селі Вербовець. Захищав Батьківщину з 2024 року. Брав участь у бойових діях на Покровському напрямку, де отримав поранення.

Серце захисника перестало битися 16 лютого на Полтавщині. Олександрові назавжди 36 років.

Кортеж із тілом полеглого захисника зустрічатимуть на рідній землі завтра, 28 лютого.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять Герою!

Теги: війна з Росією, Олександр Босак, Тернопільщина, загиблі герої

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